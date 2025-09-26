2025 YKS EK TERCİH SONUÇLARI ne zaman açıklanacak?

Haftalardır beklenen YKS ek tercih başvuruları 25 Eylül'de başladı. Başvurular devam ederken işlemleri tamamlayanların gündeminde artık sonuçlar var. Adaylar tarih konusunda fikir edinmek için "YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak" diye soruyor. İşte muhtemel tarih...

YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM'den YKS ek tercih sonuç tarihine ilişkin bir bilgi geçilmedi. Fakat geçen yıl başvurular 11 Eylül'de son bulmuş sonuçlar 19 Eylül'de açıklanmıştı. Bu süre hesap edildiğinde 2025 YKS ek tercih sonuçlarının 8 Ekim'de ilan edilmesi beklenir.

Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek. Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.