2025 YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı! Tercih sonuçlarını sorgulamak için tıklayınız

2025 YKS ek tercih sonuçları açıklandı. 30 Eylül'de son bulan işlemler sonrası üniversite adayları sonuç tarihi aramasını sıklaştırmıştı. Yeni haftada beklentiler bir hayli yükskti ve ÖSYM müjdeli haberi saat 16.30'da adaylar ile paylaştı.

ÖSYM yaptığı duyuruda "2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2025-2026 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır." diye belirtti.

Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

Kayıtlar ne zaman?



YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 10-17 Ekim 2025 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 10-12 Ekim 2025 tarihleri arasında yapılabilecek. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekmekte... Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan tarihe ve ilgili belgelere göre işlem yapacak.

