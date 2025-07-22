Üniversite adayları 1 yıl boyunca YSK 2025'e hazırlandı ve 21-22 Haziran tarihleri arasında oturumlarda ter döktü. Normal şartlarda YKS'nin sonuçları 22 Temmuz'da açıklanacaktı fakat ÖSYM büyük bir sürpriz yaparak sonuçları 19 Temmuz 2025 saat 06.00'da duyurdu. Adayları şimdi tercih heyecanı sararken her yıl ön bilgi amacıyla yayımlanan kılavuza gözler çevrildi.

Yükseköğretim programları ve kontenjanları kılavuzu geçen yıl sonuç ilanının hemen ardından paylaşılırken bu yıl 3 gün geçti ve ÖSYM'den duyuru gelmedi. Bu sebeple "2025 YKS kılavuzu neden yayımlanmadı" sorusu artıyor.

ÖSYM'nin YKS 2025 yükseköğretim programları ve kontenjanları kılavuzunu neden geçmediği bilinmiyor. Beklentiler bu hafta içi bir duyurunun yapılacağı yönünde...

Tercihler nasıl yapılır?

Üniversiteye giriş için tercih yapacak adayların, puan türlerine göre Tablo 3 (ön lisans) ve Tablo 4 (lisans) programlarını inceleyerek yalnızca uygun oldukları bölümleri yazmaları gerekiyor. Tercih sırası büyük önem taşıyor. En çok istenilen program ilk sıraya, ardından diğer tercihler sırayla yazılmalı.

Tercih sayısı 24 ile sınırlı ve tümünü doldurmak zorunlu değil. Ancak yerleştirilen adayın alt tercihlerine bakılmıyor ve kayıt hakkı sadece tek bir programa veriliyor.

Adaylar, tercih edecekleri programların okul türü, alan, yaş, cinsiyet, sağlık gibi koşullarını dikkatle incelemeli. Koşulları sağlamayan tercihler geçersiz sayılabilir veya kayıt yapılamaz.

Tercihler https://ais.osym.gov.tr üzerinden yapılıyor ve işlemin sonunda "2024-YKS Tercihleriniz ÖSYM’ye bildirilmiştir." mesajı mutlaka görülmeli.

Tercih süresi boyunca değişiklik ve iptal mümkündür, ancak süre bitince hiçbir işlem yapılamaz. Yapılan tercihlerin çıktısı alınarak saklanmalı.