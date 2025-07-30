2025 YKS tercih kılavuzu son dakika yayımlandı... ÖSYM üzerinden 2025 YKS tercih kılavuzu linki

YKS tercih kılavuzu için bugün tüm gözler ÖSYM'deydi. Sabahın ilk ışıklarından bu yana "YKS tercih kılavuzu yayımlandı mı" sorusu yükseldi. ÖSYM sabırsız bekleyişe az önce son verdi. Şimdi Yüz binler kurumun resmi sitesine girerek kılavuzu incelemek istiyor.

YKS tercih kılavuzu...

ÖSYM'den yapılan açıklamada "2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS)Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, 30-31 Temmuz 2025 tarihleri arasında ÖSYM'nin https://www.osym.gov.tr adresinden yayımlanacaktır. Kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlanmaktadır. Bu nedenle adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2025-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM’den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir." denildi.

Tercih işlemleri, 13 Ağustos 2025 tarihinde saat 23.59’da sona erecek.

2025 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI (YKS) YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU (30 TEMMUZ 2025)

Tercih yapacak adayların Kılavuz’u dikkatle incelemeleri, tercihlerini Kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları gerekmekte...

Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerini tamamlayacak. Tercih işlemi, ekrandaki uyarılara göre sonlandırılmalı.... Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacak. ÖSYM’ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak. Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacak.

Üniversite tercihleri nasıl yapılır?

Tablo seçimi: TYT puanı olanlar Tablo 3’teki ön lisans programlarını, AYT/YDT puanı olanlar Tablo 4’teki lisans programlarını tercih edebilir.

Sıralama: En çok istediğiniz programı ilk sıraya yazın, tercihleriniz ilgi ve önceliğinize göre sıralansın.

Koşulları inceleyin: Her programın okul türü, alan, yaş, sağlık gibi koşullarını karşılayıp karşılamadığınızı kontrol edin.

Kod kontrolü: Tercih listenizdeki programların kodlarını ve adlarını mutlaka doğru yazın ve tekrar kontrol edin.

Tercih sayısı: En fazla 24 tercih yapılabilir, tüm alanların doldurulması zorunlu değildir.

İnternet üzerinden işlem: Tercihler sadece ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapılır ve “2024-YKS Tercihleriniz ÖSYM’ye bildirilmiştir.” ifadesi ekranda görülmelidir.

Değişiklik hakkı: Tercih süresi bitene kadar elektronik ortamda değişiklik veya iptal yapılabilir.