2025'te asgari ücrete ara zam gelecek mi? Ne kadar zam yapılacak? Bakan Işıkhan’dan kritik açıklama

Asgari ücret zammının açıklanmasının ardından, vatandaşlar en çok asgari ücrete ara zam gelip gelmeyeceğini merak ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bu konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Peki, 2025 asgari ücret zammı ne kadar olacak? Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? İşte ayrıntılar...

Bakan Işıkhan'dan ara zam açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücrete temmuz ayında yeni bir ara zam yapılıp yapılmayacağına ilişkin açıklamalarda bulundu. Işıkhan "Vatandaşlarımızın satın alma gücünü hükümet olarak korumak zorundayız. Enflasyonda düşüşün başladığını göreceğiz. Makro ekonomik veriler de bunu gösteriyor" dedi.

Ticareti ve ihracatı arttırmak amacıyla asgari ücreti bir yıl süreyle belirlediklerini açıklayan Bakan Işıkhan, "Ancak olur ya bir aksilik olursa Temmuz ayında da tekrar asgari ücret artışı gündeme gelebilir" ifadelerini kullandı

Işıkhan "İhracatçıdan bu yüzden alkış aldık. İşveren de geleceğini görmek zorunda. Gap Bölgesi'nde tarım ve sanayiyi artırmak için ciddi çalışmalarımız oldu. Vizyoner yaklaşımlarımız nedeniyle ülkemiz istihdamda rekor seviyeye ulaştı. İstihdamı artıramayan birçok ülke söz konusu. Bugün 2023 yılında istihdam ve iş gücüne artış 2024 yılında devam etti" dedi.

2025 zamlı asgari ücret ne zaman yatacak?

Yeni zamlı asgari ücret, 1 Ocak 2025 itibarıyla geçerli oldu. Ocak maaşını Şubat ayında alanlar, Şubat ayında zamlı ücretlerini alacaklar. Ancak maaşını ay başında alanların maaşı, Ocak ayı başında hesaplarına zamlı şekilde yattı.

2025 asgari ücreti ne kadar oldu?

Bakan Işıkhan, 1 Ocak 2025’ten itibaren geçerli olacak net asgari ücretin 22 bin 104 TL olarak belirlendiğini açıklamıştı. Brüt ücret 26 bin 5 TL 50 kuruş olurken, SGK primi ve işsizlik sigortası primi ile birlikte işverenin işçiye maliyeti ise 30 bin 556 TL 46 kuruş oldu. Ayrıca, devletin işverenlere verdiği asgari ücret desteği 700 TL’den 1000 TL’ye yükseldi.