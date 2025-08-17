2025'te çıkan yangınların yüzde 57'si orman dışı alanlarda başladı

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Türkiye'de yıl başından 17 Ağustos'a kadar çıkan yangınlara ilişkin dikkat çeken veriler paylaştı. Karacabey, bu dönemde ülke genelinde 5 bin 231 yangının kayda geçtiğini ve bunların yüzde 57'sinin orman dışı alanlarda başladığını açıkladı.

64 bin 500 hektar alan zarar gördü

Tarım arazileri, makilikler, yol kenarları, boş araziler ve kırsal yerleşimlerde çıkan yangınların önemli bölümünün rüzgâr ve yüksek sıcaklıkla birlikte kısa sürede ormanlara sıçradığını belirten Karacabey, bu süreçte toplam 64 bin 500 hektar alanın zarar gördüğünü ifade etti.

Anız yakma, tarla temizliği sırasında kullanılan ateş ile dikkatsizce bırakılan şişe ve camların büyük risk oluşturduğunu vurgulayan Karacabey, "Bir kıvılcım ile hem ekili alanların hem de ormanların yok olabileceğini" söyledi.

"Araç bakımını ihmal etmenin cezası var"

Son dönemde artan araç yangınlarına da dikkat çeken Karacabey, özellikle yol kenarlarına atılan izmaritlerin tehlikeli olduğuna değindi. Karacabey, "Sıcak hava ve kuru otlar, küçücük bir kıvılcımı bile büyük bir felakete dönüştürebiliyor. Özellikle otoyol ve tali yolların kenarlarında çıkan yangınların önemli bir kısmı, sürücülerin camdan attığı izmaritlerden kaynaklanıyor. Son haftalarda araçlarda meydana gelen motor aksamı kaynaklı yangınlar da rüzgârın etkisiyle hızla yayılıp ormanlık alanlara sıçrayabiliyor. Hem izmarit atmanın hem de araç bakımını ihmal etmenin cezası var. Vatandaşlarımızdan bu konuda en yüksek hassasiyeti bekliyoruz" ifadelerini kullandı.