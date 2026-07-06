2026-2027 Süper Lig fikstürü çekildi mi, ne zaman çekilecek? Süper Lig başlama tarihi...
Haftanın ilk gününde futbolseverler yeni Süper Lig fikstürünü öğrenmek istiyor. Geçen yıl temmuz ayında gerçekleştirilen fikstürün tarihi öğrenilmeye çalışılıyor. Sıkça gelen soru ise "2026-2027 Süper Lig fikstürü ne zaman çekilecek" şeklinde...
2026-2027 Süper Lig sezonu öncesinde heyecan her geçen gün artarken, fikstür çekimine ilişkin araştırmalar da hız kazandı. Taraftarlar, takımlarının yeni sezondaki maç programını ve derbi tarihlerini öğrenmek istiyor.
Süper Lig fikstür çekimi ne zaman?
Türkiye Futbol Federasyonu 2026-2027 Süper Lig fikstür çekim tarihini henüz paylaşmadı. Önümüzdeki hafta tarihin paylaşılması bekleniyor. Geçen yıl 4 Temmuz'da lig fikstürü belli olmuştu.
Süper Lig ne zaman başlıyor?
Trendyol Süper Lig
Başlangıç: 14-17 Ağustos 2026
Devre arası: 18-21 Aralık 2026 (16. hafta)
İkinci yarı: 15-18 Ocak 2027 (17. hafta)
Sezon sonu: 23 Mayıs 2027