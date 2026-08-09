2026 AGS sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?
AGS sınavının tamamlanmasının ardından gözler sonuçlarda... ÖSYM tarihi daha önce duyurmuştu fakat bundan haberdar olmayanlar "2026 AGS sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak" sorusuna cevap arıyor.
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Öğretmen adayları 2026 AGS ve ÖABT sınavında ter döktü. 26 Temmuz'da gerçekeleşen sınavın üzerinden 2 hafta geçti Günden güne artan soru "2026 AGS sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak" oluyor.
2026 AGS sonuç tarihi...
ÖSYM'nin 2026 takvimine göre AGS, ÖABT sınav sonuçları 26 Ağustos 2026 Çarşamba günü açıklanacak.
Adaylar, sınav sonuçlarına 26 Ağustos 2026 tarihinde T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden erişebilecek.
Kaynak: HABER MERKEZİ