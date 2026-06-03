2026 AGS ve ÖABT ertelendi mi? MEB-AGS neden ertelendi, ne zaman yapılacak?

2026 MEB AGS 26 Temmuz Pazar günü yapılacak. T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Bayram Ali Ersoy değişiklik ertele duyurusunu sosyal medya hesabında yaptı.

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy son dakika yaptığı açıklamada "12 Temmuz’da yapılması planlanan 2026-MEB AGS’nin AGS ve ÖABT oturumları Ankara’da icra edilecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sebebiyle 26 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecektir. Adaylarımızın bilgisine sunar, başarılar dilerim" diye belirtti.