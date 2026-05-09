2026-ALES/1 sınavı ne zaman, saat kaçta? ALES kaç soru, kaç dakika?

ALES sınavı için geri sayım sürüyor. Bu pazar on binler yine yüksek lisans/doktora, öğretim görevlisi olabilmek için bu sınavda ter dökecek. Adaylar herhangi bir aksilik yaşamamak için kontrol amaçlı "2026-ALES/1 sınavı ne zaman, saat kaçta" diye soruyor.

10 Mayıs 2026 tarihinde uygulanacak 2026-ALES/1 sınavı saat 10.15'te başlayacak. Dikkat! Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binasına alınmayacak.

ALES kaç soru, kaç dakika?

Akademik kariyer hedefleyen binlerce kişinin katıldığı sınavda adaylara toplam 100 soru yöneltiliyor.

Sınav, 50 sayısal ve 50 sözel olmak üzere iki testten oluşuyor. Adaylara tüm soruları yanıtlamaları için 150 dakika süre veriliyor.