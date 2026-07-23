2026-ALES/2 sınav yerleri belli oldu! ALES sınav giriş belgesi sorgulama
2026-ALES/2 2 Ağustos'ta gerçekleşecek. Bugün gözler ÖSYM'deydi ve kurum saat 14.00'te sınav giriş belgelerini erişime açtı. İşte sorgulama ekranı...
On binler 2026-ALES/2'de ter dökecek. Sınav çalışmaları tüm hızıyla sürerken adaylar bugün sınav giriş belgesine odaklanmıştı. ÖSYM müjdeli haberi saat 14.00'te verdi.
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ÖSYM'den yapılan açıklamada "2026-ALES/2 sınava giriş belgeleri erişime açıldı. 2 Ağustos 2026 tarihinde uygulanacak 2026 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’na (2026-ALES/2) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır" denildi.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, 23 Temmuz 2026 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.
2 Ağustos 2026 tarihinde uygulanacak 2026-ALES/2 sınavı için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.