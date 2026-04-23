2026 Anneler Günü ne zaman, hangi tarihte kutlanacak?

Emeğin, sabrın ve sonsuz sevginin karşılığı annelerimiz... Bize her zaman ışık olan annelerimizin Anneler Günü'ne çok az kaldı. Vatandaşlar bu anlamlı günü kaçırmak istemezken tarihleri öğrenmeye çalışıyor. İşte "2026 Anneler Günü ne zaman" sorusunun yanıtı...

2026 Anneler Günü ne zaman?

Anneler Günü, Türkiye'de ve dünyanın pek çok ülkesinde her yıl Mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanır. 2026 yılında Anneler Günü, 10 Mayıs Pazar gününe denk geliyor.

Anneler Günü’nün kökeni modern anlamda ABD’ye dayanır. Bu özel gün, Anna Jarvis adlı bir kadının annesini kaybettikten sonra onun anısını yaşatmak istemesiyle ortaya çıktı. Jarvis, annelerin fedakarlığını onurlandıracak özel bir gün olması için kampanya başlattı.

Girişimleri sonuç verdi ve 1914 yılında ABD Başkanı Woodrow Wilson, Mayıs ayının ikinci pazarını resmi olarak Anneler Günü ilan etti. Zamanla bu gün birçok ülkeye yayıldı ve bugün dünya genelinde kutlanan özel bir gün haline geldi.