2026 asgari ücret ne kadar olacak? Yeni asgari ücret belli oldu mu?

TÜİK’in kasım ayı enflasyon verilerini yayımlamasıyla birlikte, ücret artışlarına ilişkin beklentiler yeniden gündemin üst sıralarına taşındı. Asgari ücretle çalışan milyonlar, açıklanan oranların maaşlara nasıl yansıyacağını merak ediyor. Bu nedenle “Asgari ücret 2026 ne kadar olacak” sorusu yoğun biçimde araştırılıyor. İşte son değerlendirmeler…

Asgari ücret ne kadar olacak?

SGK Uzmanı ve Dünya Gazetesi yazarı Özgür Erdursun, katıldığı bir canlı yayında kasım enflasyonunun ardından oluşan tabloyu değerlendirerek aralık ayına yönelik projeksiyonlarını paylaştı.

Erdursun, TÜİK’in açıkladığı yüzde 0,87’lik kasım enflasyonunun ardından 2026 yılı asgari ücretinin yaklaşık yüzde 25 artış gösterebileceğini ifade etti. Uzman değerlendirmelerine göre yeni asgari ücretin 27.500 TL ile 28.000 TL aralığında şekillenmesi bekleniyor.