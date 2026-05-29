2026 Babalar Günü ne zaman kutlanacak? Babalar Günü haziran ayının kaçında?

Babalara duyulan sevgi ve minneti dile getirmek için fırsat sunan Babalar Günü için geri sayım devam ediyor. Babalarına sürpriz yapmak isteyenler hediye araştırmasına girişirken her geçen gün "2026 Babalar Günü ne zaman kutlanacak" sorusu artıyor.

Babalar Günü ne zaman?

Her yıl haziran ayının üçüncü pazar günü kutlanan Babalar Günü 2026 yılında 21 Haziran Pazar günü kutlanacak.

Babalar Günü fikrini ilk kez ortaya atan kişi, ABD'li Sonora Smart Dodd adında bir kadındı. Sonora'nın babası William Jackson Smart, bir Amerikan İç Savaşı gazisiydi ve eşi altı çocuğunu doğururken hayatını kaybetmişti. William, altı çocuğunu da tek başına, büyük bir fedakarlıkla büyüttü.

Sonora, 1909 yılında Anneler Günü hakkında bir vaaz dinlerken, en az anneler kadar fedakar olan babaların da kendilerine ait bir günü olması gerektiğini düşündü. Kendi babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalar başlattı.

Sonora'nın yoğun çabaları ve dilekçeleri sonucunda, resmi makamlar hazırlıkların yetişmesi için tarihi biraz ileriye aldı. Böylece tarihteki ilk Babalar Günü kutlaması, 19 Haziran 1910'da Washington'ın Spokane şehrinde gerçekleşti.