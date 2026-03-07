2026 BAYRAM TARİHİ: Ramazan Bayramı ne zaman?
Ramazan ayının 17. günündeyiz. Bayram tarihi yaklaşıyor. İslam dünyası bayram coşkusunu sabırsızlıkla beklerken net tarihler öğrenilmek isteniyor. Sık sık "Ramazan Bayramı ne zaman" sorusu geliyor.
İslam dünyasında Ramazan ayının sonuna doğru heyecan giderek artıyor. Günler ilerledikçe heyecan katsayısı da artıyor. Tarih konusunda kafa karışıklığı yaşayanlar "Ramazan Bayramı ne zaman" sorusuna başvuruyor.
20 Ramazan Bayramı ne zaman?
19 Mart 2026 Perşembe - Ramazan Bayramı Arefesi
20 Mart 2026 Cuma - Ramazan Bayramı 1. Günü
21 Mart 2026 Cumartesi - Ramazan Bayramı 2. Günü
22 Mart 2026 Pazar - Ramazan Bayramı 3. Günü
Ramazan Bayramı tatili 9 gün olacak mı?
2026 Ramazan Bayramı'nın ilk günü cuma gününe denk geliyor. Bayramın hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle bayram tatilinin 9 gün olması beklenmezken son kararı hükümet söyleyecek.