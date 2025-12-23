2026 BAYRAM TARİHLERİ: Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı ne zaman?
Ramazan ve Kurban Bayramı tarihleri merak konusu olmaya devam ediyor. 2026 yılına yaklaşılmasıyla birlikte vatandaşlar bayramların takvimdeki yerini öğrenmek istiyor. Hem ibadet planı hem de tatil hazırlığı yapanlar resmi açıklamaları takip ediyor. Arama motorlarında ise “Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı ne zaman” sorusu öne çıkıyor.
Bayram tarihleri, yeni yıl öncesinde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı dini takvim, tatil planı yapacak milyonlarca kişi tarafından yakından inceleniyor. Vatandaşlar sık sık “Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı hangi tarihte başlayacak” sorusuna cevap arıyor.
Ramazan Bayramı 2026
2026 yılında Ramazan Bayramı, 20 Mart Cuma günü başlayacak. Bayram arefesi ise 19 Mart Perşembe günü olacak. Bayram üç gün sürecek ve tarihleri şu şekilde olacak:
19 Mart 2026 Perşembe – Ramazan Bayramı Arefesi
20 Mart 2026 Cuma – Ramazan Bayramı 1. Günü
21 Mart 2026 Cumartesi – Ramazan Bayramı 2. Günü
22 Mart 2026 Pazar – Ramazan Bayramı 3. Günü
Kurban Bayramı 2026
2026 yılı Kurban Bayramı ise 27 Mayıs Çarşamba günü başlayacak. Bayram öncesindeki arefe günü 26 Mayıs Salı’ya denk geliyor. Dört gün sürecek bayramın tarihleri şöyle:
26 Mayıs 2026 Salı – Kurban Bayramı Arefesi
27 Mayıs 2026 Çarşamba – Kurban Bayramı 1. Günü
28 Mayıs 2026 Perşembe – Kurban Bayramı 2. Günü
29 Mayıs 2026 Cuma – Kurban Bayramı 3. Günü
30 Mayıs 2026 Cumartesi – Kurban Bayramı 4. Günü