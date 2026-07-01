2026 BİLSEM sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanıyor?
BİLSEM sonuçları için heyecan dorukta... Öğrenciler ve veliler sonuçların bir an evvel açıklanmasını istiyor. Tarih ve saat konusunda bilgi sahibi olmayanlar "2026 BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusunu yöneltiyor.
BİLSEM bireysel değerlendirme sürecine katılan binlerce öğrenci ve veli sonuç takvimine odaklandı. Adayların heyecanı tavan yaparken sonuçlara saatler kala "2026 BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusu yoğunlaşıyor.
BİLSEM sonuçları hangi tarihte açıklanacak?
Milli Eğitim Bakanlığının 2026 BİLSEM sonuçları 3 Temmuz'da ilan edilecek.
6-10 Temmuz 2026 tarihleri arasında bireysel değerlendirme uygulama sonuçlarına itiraz başvuruları alınacak.
27 Temmuz-28 Ağustos 2026 tarihleri arasında ise kayıt işlemleri yapılacak.