2026 BİLSEM SONUÇLARI AÇIKLANDI! Sonuç sorgulama ekranı

MEB'den yapılan açıklamada "2025-2026 eğitim öğretim yılında bilim ve sanat merkezleri öğrenci tanılama ve yerleştirme süreci ön değerlendirme uygulamaları, 15 Aralık 2025 - 20 Şubat 2026 tarihleri arasında tamamlanmıştır" denildi.

SONUÇLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Ön değerlendirme uygulamaları sonucunda yetenek alanlarına ve sınıf düzeylerine göre bireysel değerlendirmeye alınacak öğrenciler için bireysel değerlendirme uygulama randevularına ait giriş belgeleri 30 Mart 2026 tarihinden itibaren kayıtlı oldukları okul müdürlüklerinden alınabilecek.

Bireysel değerlendirme uygulamaları, her yetenek alanı için ayrı ayrı gerçekleştirilecek şekilde planlanacak olup 06 Nisan 2026 tarihinden itibaren başlayacaktır.