2026 BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte MEB'im yayımladığı tarih...

Bilim ve sanat merkezlerine öğrenci yerleştirme sürecinde gözler sonuç tarihine çevrildi. Aday öğrenciler ve veliler, açıklanacak liste için güncel duyurulara odaklanmış durumda... Haftanın ilk gününde aramalar bir hayli hızlandı. Art arda gelen soru "2026 BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak" oluyor.

2026 BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak?

MEB tarafından daha önce yayımlanan takvime göre BİLSEM sonuçları 27 Şubat'ta erişime açılacak.

Ön değerlendirme süreci tamamlandıktan sonra, Bakanlık tarafından belirlenen puan barajını geçen öğrenciler bireysel değerlendirme aşamasına alınacak. Bu değerlendirmeler, öğrencilerin yetenek alanlarına göre yapılacak.

Genel zihinsel yetenek değerlendirmeleri RAM’larda, resim ve müzik alanındaki değerlendirmeler ise BİLSEM’lerde gerçekleştirilecek.