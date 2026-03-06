2026 DGS başvuruları ne zaman başlıyor? DGS sınavı ne zaman yapılacak?

DGS 2026 sınavı için yüz binler hazırlık halinde... Adaylar bir yandan sınava hazırlanırken bir yandan da başvuru tarihlerini araştırıyor. Kritik öneme sahip olan süreç ile ilgili bilgi almak isteyenler "2026 DGS başvuruları ne zaman başlıyor" sorusuna cevap arıyor.

2026 DGS başvuruları ne zaman başlıyor?

2026-DGS için başvuru süreci 15 Mayıs 2026 tarihinde başlayacak. Adaylar başvurularını 02.06.2026 tarihine kadar tamamlayabilecek. Başvuru işlemleri ÖSYM’nin aday işlemleri sistemi üzerinden gerçekleştirilecek.

Geç başvuru ne zaman?

Başvuru süresini kaçıran adaylar için geç başvuru günü 11.06.2026 olarak belirlendi. Geç başvurular aynı gün saat 23.59’a kadar yapılabilecek. Bu süreçte başvuru yapan adaylardan ek ücret alınması uygulanacak. A

Sınav ve sonuç tarihi...

2026 DGS, 19 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav sonuçları ise 13 Ağustos 2026 tarihinde açıklanacak.