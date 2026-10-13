2026 DGS ek tercih ne zaman başlayacak? ÖSYM tarih verdi mi?
DGS ek tercih tarihleri uzun zamandır sorgulanıyor.. Lisans adayları ÖSYM'den gelecek duyuruya kilitlenmiş durumda... Her gün yoğun şekilde gelen soru "2026 DGS ek tercih ne zaman başlayacak" oluyor.
2026 DGS ek tercih süreci için adaylar bekleyişte... Son sonuçların üzerinden günler geçerken adaylar her gün "2026 DGS ek tercih ne zaman başlayacak" sorusuna cevap arıyor.
DGS ek tercihleri ne zaman başlayacak?
ÖSYM'den 13 Ekim 2026 Salı günü itibarıyla 2026 DGS ek tercih başvurularına dair bir duyuru gelmedi.
Geçen yıl da tercih sonuçları 8 Eylül'de ilan edilmiş ek tercih başvuruları 7 Ekim'de alınmaya başlamıştı. Süre hesap edildiğinde 7 Ekim'de ek tercihlerin başlaması beklenirdi fakat duyuru gelmedi. Beklentiler cuma gününe kadar sürecin başlaması yönünde...
Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle elektronik ortamda yapabilecek.