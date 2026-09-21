2026 DGS ek tercih ne zaman başlıyor? ÖSYM tarih verdi mi?
Diket Geçiş Sınavı'na girip başarılı olanlar tercihte bulundu. İlk tercih sonuçları açıklandı fakat istediği üniversiteye yerleşemeyenler ikinci tercihleri bekliyor. Lisans adayları sık sık "2026 DGS ek tercih ne zaman başlıyor" diye soruyor.
2026 DGS kapsamında ilk yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte üniversite adaylarının ek tercih beklentisi başladı. Tercih döneminde istediği bölüme yerleşemeyen adaylar, yeni fırsatı değerlendirmek istiyor. Gözler sürekli olarak ÖSYM'de... Peki DGS ek tercihleri ne zaman başlayacak?
DGS ek tercihleri ne zaman başlayacak?
2026 DGS ek tercih başvuru tarihleri ile ilgili ÖSYM'den açıklama gelmedi.
Geçen yıl da tercih sonuçları 8 Eylül'de ilan edilmiş ek tercih başvuruları 7 Ekim'de alınmaya başlamıştı. SÜreç aynı işlediği takdirde başvuruların 7 Ekim'de başlaması beklenir.
Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle elektronik ortamda yapabilecek.