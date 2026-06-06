2026 DGS geç başvuru ne zaman, hangi tarihte alınacak? Geç başvuru ücreti ne kadar?

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Dikey Geçiş Sınavı'na katılmak isteyen ancak başvuru süresini kaçıran adaylar için geç başvuru dönemi önem taşıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi yayımladığı kılavuzda tarihleri paylaşırken henüz bu tarihten haberdar olmayanlar "2026 DGS geç başvuru ne zaman, hangi tarihte alınacak" sorusunu yöneltiyor.

2026 DGS geç başvuru ne zaman?

ÖSYM'nin kılavuzda yer verdiği bilgiye göre DGS 2026 geç başvuruları 11 Haziran'da alınacak.

Geç başvuru ücreti ise 2 bin 100 lira olarak belirlendi.