DGS'ye girecek adayların şu sıralar gündeminde sınav giriş belgesi var. Yüz binler bir yandan sınav çalışmasını sürdürürken bir yandan da sınav yerlerini kontrol ediyor. ÖSYM duyuruları sıkça takip edilirken "2026 DGS sınav yerleri açıklandı mı, sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak" sorusuna cevap aranıyor.

2026 DGS sınav yerleri açıklandı mı?

Hayır, ÖSYM'den DGS sınav giriş belgesi duyurusu gelmedi. Kurum sınavdan 10 gün önce sınav yerlerini erişime açıyor. Gözler bu nedenle 9 Temmuz'da olacak.

Adaylar; sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, 9 Temmuz 2026 tarihinde ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecek.

19 Temmuz 2026 tarihinde uygulanacak 2026-DGS için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.