2026 DGS sonuç tarihi belli mi? Dikey Geçiş Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

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DGS maratonunu geride bırakan adaylar, tercih sürecine geçmeden önce sonuçların ilan edileceği günü öğrenmek istiyor. ÖSYM tarihi daha önce belirtmişti. Bu tarihi henüz bilmeyenler ya da unutanlar "2026 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak" diye soruyor.

2026 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM'nin geçtiği tarih bilgisine göre DGS 2026 sonuçları 13 Ağustos'ta ilan edilecek. Sonuç saati açıklanmazken tercih tarihleri de henüz paylaşılmadı.

Adaylar, sınav sonuçlarına T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden erişebilecek.