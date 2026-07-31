2026 DGS sonuç tarihi... DGS sonuçları ne zaman açıklanıyor?

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2026 Dikey Geçiş Sınavı'na yaklaşık 240 bin kişi girdi. Sınavın üzerinden 12 gün geçerken gözler sonuçlarda... Binlerce kişi tam tarihi henüz bilmezken " DGS sonuçları ne zaman açıklanıyor" sorusuna başvuruyor.

2026 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM'nin geçtiği tarih bilgisine göre DGS 2026 sonuçları 13 Ağustos'ta ilan edilecek. Sonuç saati açıklanmazken tercih tarihleri de henüz paylaşılmadı.

Adaylar, sınav sonuçlarına T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden erişebilecek.