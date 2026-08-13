2026 DGS SONUÇLARI AÇIKLANDI! ÖSYM sonuç sorgulama ekranı...
Son dakika... ÖSYM üzerinden 2026 DGS sonuçları açıklandı. Kurumdan yapılan açıklamada "19 Temmuz 2026 tarihinde uygulanan 2025 Dikey Geçiş Sınavı’nın (2025-DGS) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır" denildi. Bu gelişme ile birlikte on binler ÖSYM'ye akın etti.
2026 DGS sonuçları ÖSYM tarafından bugün ilan edilecekti. Bugün gün boyunca "DGS sonuçları açıklandı mı" sorusu geldi. ÖSYM bu sabırsız bekleyişe az önce son verdi.
2026 DGS sonuçları için tıklayınız
Adaylar, sınav sonuçlarına 14 Ağustos 2025 tarihinde saat 10.00’dan itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden erişebilecektir.
Adaylar, sınav sonuçlarına T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden erişebilecek.