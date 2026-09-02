2026 DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Tercihler ne zaman bitecek?
DGS tercihleri 27 Ağustos'ta başladı. Şu ana dek başvuruların büyük çoğunluğu tamamlandı. İşlemlerini bitirenlerin gündeminde sonuçlar var. Şu sıra sıkça hem "2026 DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak" hem de "DGS tercihleri ne zaman bitecek" sorusu geliyor.
2026 DGS tercihleri devam ediyor. Artık başvurularda son günler... Lisans eğitimi almak isteyenler başvurularını sürdürürken işlemlerini tamamlayanlar ise "2026 DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusunu yöneltiyor. İşte detaylar...
2026 DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
2 Eylül 2026 Çarşamba ÖSYM'den DGS tercih sonuç tarihine ilişkin bir açıklama gelmedi.
2025'te DGS tercihleri 4 Eylül'de bitmiş, sonuçlar 8 Eylül'de ilan edilmişti. Bu süre hesap edildiğinde 2026 DGS tercih sonuçlarının 7 Eylül'de erişime açılması beklenir.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.
Sonuç duyurusu ile birlikte kayıt tarihleri de ÖSYM üzerinden paylaşılacak.