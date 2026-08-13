2026 DGS tercihleri ne zaman başlayacak? DGS tercihi için muhtemel tarih...

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ÖSYM'nin takvimine göre 2026 DGS sınav sonuçları bugün ilan edilecek. Sonuçlar açıklanır açıklanmaz tercih tarihleri de gündem olacak. Kurum tarihleri belirtmezken muhtemel tarih ise şöyle...

2026 DGS tercihleri ne zaman başlar?

ÖSYM DGS tercih tarihlerine kılavuzda ve takviminde yer vermedi. Geçen yıl sonuçlar 13 Ağustos'ta ilan edilmiş başvurular 28 Ağustos'ta alınmaya başlamıştı. Süreç aynı işlediği takdirde bu yıl da tercihlerin 28 Ağustos'ta başlaması beklenir.

Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle elektronik ortamda yapabilecektir. Tercih işlemleri, 04 Eylül 2025 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.