2026-DİB-MBSTS sonuçları açıklandı! Sonuç sorgulama ekranı
Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı sonuçları saat 10.00'da ilan edildi. Sonuç sorgulama için aşağıdaki linke tıklayınız.
ÖSYM takvimine göre 2026-DİB-MBSTS sonuçları bugün ilan edilecekti. Kurum beklendiği gibi bugün saat 10.00'da sonuçları erişime açtı.
ÖSYM'den yapılan açıklamada "29 Mart 2026 tarihinde uygulanan 2026 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı’nın (2026-DİB-MBSTS) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır" denildi.
Adaylar, sınav sonuçlarına 16 Nisan 2026 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.