2026 DİNİ BAYRAM TARİHLERİ: Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı ne zaman?
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2026 yılı dini günler takvimi merak konusu oldu. Ramazan ve Kurban Bayramı’nın hangi tarihlerde idrak edileceği, milyonlarca vatandaş tarafından araştırılıyor. Yıl sonuna yaklaşılırken bayram tarihleri, hem tatil planları hem de resmi programlar açısından önem taşıyor. İşte "Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı ne zaman" sorusunun yanıtı...
2026 yılına kısa bir süre kala Ramazan ve Kurban Bayramı tarihleri araştırılmaya başlandı. Vatandaşlar, dini bayramların hangi günlere denk geleceğini öğrenmek istiyor. Sabırsızlık gitgide artarken "Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı ne zaman" sorusuna cevap aranıyor.
Ramazan Bayramı 2026
2026 yılında Ramazan Bayramı, 20 Mart Cuma günü başlayacak. Bayram arefesi ise 19 Mart Perşembe günü olacak. Bayram üç gün sürecek ve tarihleri şu şekilde olacak:
19 Mart 2026 Perşembe – Ramazan Bayramı Arefesi
20 Mart 2026 Cuma – Ramazan Bayramı 1. Günü
21 Mart 2026 Cumartesi – Ramazan Bayramı 2. Günü
22 Mart 2026 Pazar – Ramazan Bayramı 3. Günü
Kurban Bayramı 2026
2026 yılı Kurban Bayramı ise 27 Mayıs Çarşamba günü başlayacak. Bayram öncesindeki arefe günü 26 Mayıs Salı’ya denk geliyor. Dört gün sürecek bayramın tarihleri şöyle:
26 Mayıs 2026 Salı – Kurban Bayramı Arefesi
27 Mayıs 2026 Çarşamba – Kurban Bayramı 1. Günü
28 Mayıs 2026 Perşembe – Kurban Bayramı 2. Günü
29 Mayıs 2026 Cuma – Kurban Bayramı 3. Günü
30 Mayıs 2026 Cumartesi – Kurban Bayramı 4. Günü