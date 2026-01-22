2026 EKPSS kura ve tercih sonuçları ne zaman açıklanıyor?

EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM üzerinden kamu, kurum ve kuruluşları için başvuru yapan adaylar bu soruya cevap arıyor. Aradan 2 gün geçti ve duyuru olup olmadığı merak ediliyor. İşte geçen yıl yaşanan süreç ile ilgili bilgiler...

2026 EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

2026 EKPSS tercih sonuç tarihi ÖSYM ve bakanlıklar tarafından belirtilmedi. Değerlendirme sürecinin 2 hafta sürmesi bekleniyor.

Geçen yıl başvurular 27 Ocak'ta son bulmuş sonuçlar 12 Şubat'ta erişime açılmıştı. Bu süre hesap edildiğinde bu yılki sonuçların 4 Şubat'ta açıklanması beklenir.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.