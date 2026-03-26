2026 EKPSS sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak? EKPSS sınav yerleri hangi gün ilan edilecek?
2026 EKPSS öncesinde gözler, sınav organizasyonuna ilişkin detaylara çevrildi. Nisan ayında yapılacak kritik sınav öncesi özellikle sınav yerleri ve giriş belgelerinin açıklanacağı tarih merak ediliyor. Sık sık gelen soru "2026 EKPSS sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak" oluyor.
Engelli kamu personeli adayları için büyük önem taşıyan EKPSS yaklaşırken, hazırlıkların yanı sıra sınav giriş belgeleri gündemdeki yerini koruyor. Sınava katılacak binlerce kişi, sınav yerleri ilişkin duyurular için ÖSYM’den gelecek açıklamaları bekliyor. İşte olası tarih...
EKPSS sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak?
EKPSS 2026 sınav giriş yerleri henüz belli olmadı. ÖSYM sınav giriş belgelerini genellikle sınavdan 10 gün önce erişime açıyor. Bu sebeple gözler 9 Nisan'da olacak.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecek.