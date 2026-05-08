2026 EKPSS SONUÇ TARİHİ: EKPSS sonuçları ne zaman açıklanıyor?

EKPSS 2026 19 Nisan'da gerçekleşti. Bugün itibarıyla sınavın üzerinden 19 gün geçti. Adaylar sonuçlara odaklanmış durumda... ÖSYM'nin takvimde belirttiği tam tarihi bilmeyenler "EKPSS sonuçları ne zaman açıklanıyor" sorusuna ağırlık vermiş durumda...

2026 EKPSS sonuçları ÖSYM tarafından 14 Mayıs'ta ilan edilecek. Kurum, saat ile ilgili ise henüz bir paylaşım yapmadı.

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.