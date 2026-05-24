2026 EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak? ÖSYM'den tarih geldi mi?

EKPSS 2026 tercih tarihleri uzun zamandır memur adaylarının gündeminde... 14 Mayıs 2026 tarihinde açıklanan sonuçlar ile birlikte tercih takvimi öğrenilmek istenirken dillerden düşmeyen soru da "2026 EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak" oluyor.

2026 EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak?

ÖSYM'den 2026 EKPSS tercihi ile ilgili bir açıklama gelmedi. Pazartesi günü duyuru gelmediği takdirde başvuruların haziran ayının ilk haftasında başlaması beklenir.

2026-EKPSS kura için başvuruları 28 Nisan-13 Mayıs 2026 tarihleri arasında yapıldı. Sıra sınav sonucu ile başvuruların alınmasında...