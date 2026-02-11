2026 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ: Emekli ikramiyesi arttı mı? Bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

Bayram ikramiyesi için kısa bir süre kaldı. Kulislerde emekli ikramiyesine zam yapılacağı konuşuluyor. Gözler hükümete çevrilirken peş peşe sorular geliyor. En çok da " Bayram ikramiyesi ne kadar olacak" sorusu yöneltiliyor.

Emekli ikramiyesi ne kadar olacak?

11 Şubat 2026 Çarşamba günü itibarıyla emekli bayram ikramiyesi hakkında hükümetten açıklama gelmedi. Kulislerde konuşulanlara göre emekli ikramiyesine yüzde 25 zam yapılması bekleniyor. Eğer bu oran gerçekleşirse bayram ikramiyeleri 5 bin TL'ye yükselecek.

Öte yandan 5 bin 500 rakamı da sıkça konuşuluyor. Nihai kararı hükümet verecek. Önümüzdeki günlerde konu hakkında açıklama yapılması bekleniyor.

Ramazan Bayramı ikramiyesinin 16 Mart Pazartesi günü hesaplara yatırılması öngörülüyor.