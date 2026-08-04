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Fındık üreticisi yakın zamanda ilk hasadını yapacak. Fındık hasadı öncesi fiyatların ne olacağı merak konusu... Gözler TMO'ya çevrilmişken sık sık gelen soru "2026 fındık fiyatları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak" oluyor.

2026 fındık fiyatları açıklandı mı?

Hayır, 4 Ağustos 2026 Salı günü itibarıyla 2026 fındık fiyatları açıklanmadı. Bu hafta TMO'nun rakamları belirlemesi bekleniyor.

Geçen yıl ise Toprak Mahsulleri Ofisi fiyatları 5 Ağustos'ta ilan etmişti.

2025'te fındık alım fiyatları şöyleydi:

Giresun kalite kabuklu fındık: 200,00 TL

Levant kalite kabuklu fındık: 195,00 TL

Sivri kalite kabuklu fındık: 190,00 TL