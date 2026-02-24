2026 fitre bedeli ne kadar? Fitre kimlere, ne kadar verilir?

Müslümanlar için vacip olan fitre bedeli açıklandı. Yoksulların bayram sevincine ortak olmasını sağlamayı amaçlayan fitre miktarı her gün sıkça merak ediliyor. Vatandaşlar bu bedeli öğrenmek adına "2026 fitre bedeli ne kadar" diye soruyor.

2026 fitre ne kadar?

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, 2026 yılı Ramazan ayından 2027 yılı Ramazan ayına kadar olan süre için fitre miktarını paylaştı. Diyanet'e göre bu yıl fitre miktarı 240 lira olarak belirlendi.

Fitre ne zaman verilir?

Diyanet'in verdiği bilgiye göre fitre, Ramazan Bayramı’nın birinci günü tan yerinin ağarmasıyla vâcip olmakla birlikte, fakirlerin bayram ihtiyaçlarını karşılamaları için Ramazan ayı içinde de verilebilir.