2026 GSB KYK yurt başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? İşte muhtemel tarih...

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KYK yurt başvuru tarihleri, YKS tercih sonuçlarının ardından gündem oldu. Yüz binler Gençlik ve Spor Bakanlığının açıklamalarına kulak kesilmiş vaziyette... Bugün en çok gelen sorulardan biri "2026 GSB KYK yurt başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak" şeklinde...

2026 KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak?

Gençlik ve Spor Bakanlığından KYK yurt başvuru tarihleri ile ilgili bir bilgilendirme geçilmedi. Geçen yıl başvurular 2 Eylül'de başlayıp 6 Eylül'de sona ermişti.

KYK yurt başvuruları e-Devlet üzerinden yapılacak. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin mutlaka e-Devlet şifresi alması veya e-Devlet giriş yöntemlerinden birine sahip olması gerekiyor.