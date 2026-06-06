2026 GSB Yaz Gençlik Kampları başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Son başvuru tarihi ne zaman?

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2026 GSB Yaz Gençlik Kampları başvuruları 21 Haziran'da sona eriyor. Bu tarihe kadar başvurularını tamamlayanlar için sonuç heyecanla bekleniyor. Gençlik ve Spor Bakanlığının resmi sitesinden bilgi alınmak istenirken sıkça "2026 GSB Yaz Gençlik Kampları başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusuna cevap aranıyor.

2026 GSB Yaz Gençlik Kampları başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Gençlik ve Spor Bakanlığının duyurusunda yer alan bilgiye göre İlk 5 dönem başvuru sonuçları en geç 23 Haziran 2026 tarihinde, sonraki dönem başvuru sonuçları ise en geç 28 Temmuz 2026 tarihinde e-genc.gsb.gov.tr adresinden ilan edilecek.

Kampa katılmaya hak kazananlar, sistem üzerinden indirecekleri başvuru belgelerini kamp başlangıç tarihinden en geç 7 gün öncesine kadar Gençlik Merkezine onaylatmaları gerekiyor.

Başvuru formunu teslim edeceği tarihte 18 yaşından küçük olan gençlerin, başvuru formlarını velileri tarafından imzalanmış şekilde elden teslim etmeleri zorunlu...