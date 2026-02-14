2026 Güneş Tutulması ne zaman, hangi gün? Tutulma Türkiye'den görülecek mi?

Gökyüzünde nadir yaşanan olaylardan biri olan Güneş tutulması, yeniden dünya gündemine girdi. Tutulma tarihinin yaklaşmasıyla birlikte kamuoyunda yoğun bir araştırma söz konusu... Detaylar ulaşmaya çalışanlar "Güneş Tutulması ne zaman, hangi gün", "Tutulma Türkiye'den görülecek mi" sorusunu yöneltiyor.

Güneş tutulması ne zaman?

Halkalı Güneş tutulması takvime göre 17 Şubat 2026 Salı günü gerçekleşecek. Tutulma Türkiye saati ile 19.26'da görülecek.

17 Şubat'taki Güneş tutulması Türkiye'den görülemeyecek. Halkalı Güneş tutulması Antarktika'dan izlenebilecek.