2026 hac ek kayıt başvuruları başladı! Boş kontenjanlar için son tarih 5 aralık
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2026 yılı hac kesin kayıt sürecinde boş kalan kontenjanlar için ek başvurular resmen alınmaya başlandı. Noter huzurunda yapılan kurada kayıt hakkı kazanıp işlemlerini tamamlamayan adaylardan kalan kontenjanlar için sırası gelen hacı adayları, işlemlerini 5 Aralık tarihine kadar e-Devlet kapısı üzerinden gerçekleştirebilecek.
Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sayfasında yer alan bilgiye göre, noter huzurunda gerçekleştirilen hac kurası sonucunda kesin kayıt hakkı elde eden hacı adaylarından boş kalan kontenjanlar belli oldu.
Buna göre, ek kayıt sırası gelen hacı adayları işlemlerini 5 Aralık'a kadar e-Devlet üzerinden yapabilecek.
Hac kesin kayıt işlemlerine ilişkin detaylı bilgi, il ve ilçe müftülükleri ile Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 0 (850) 260 13 13 numaralı çağrı merkezinden alınabilecek.