2026 hac kura sonuçları açıklandı mı? Hac kura sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

2026 hac kuraları çekildi: Sonuçlar e-Devlet'te
Bu yıl 1 milyon 799 bin 835 kişinin katıldığı hac kuraları çekildi. Hacı adayları sonuçlara saat 20.00'den itibaren e-Devlet üzerinden ulaşabilecek.
Bu yıl kaydını güncelleyen ve ön kayıt yaptıran 2 milyona yakın hacı adayı için beklenen an geldi. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen 2026 hac kuraları noter huzurunda çekildi.
Hac kura sonuçlarına 5 Kasım 2025 saat 20.00’den itibaren, T.C. kimlik numarası ile e-Devlet üzerinden ulaşabilecek.
Hacı adayları kayıt işlemlerini ise Diyanet’in duyuracağı tarihler arasında tamamlayacak.
