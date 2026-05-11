2026-HMGS/1 sınav sonuçları erişime açıldı
Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı 26 Nisan'da gerçekleşmişti. Bugün ÖSYM son dakika açıklamasıyla sonuçların erişimine açıldığını duyurdu.
ÖSYM saat 15.00'te yaptığı açıklamada "26 Nisan 2026 tarihinde uygulanan 2026 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı’nın (2026-HMGS/1) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır" diye belirtti.
Adaylar, sınav sonuçlarına 11 Mayıs 2026 tarihinde saat 15.00'ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.
