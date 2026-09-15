2026-HMGS/2 sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Sınav giriş belgesi erişime açıldı mı?

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Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı her yıl iki kez gerçekleşiyor. Son sınav için hazırlıklar sürerken sınav giriş belgesi için aramalar hızlandı. Adaylar tarih bilgisine ulaşmak için "2026-HMGS/2 sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak" diye soruyor.

2026-HMGS/2 sınav yerleri açıklandı mı?

ÖSYM, 2026-HMGS/2 sınav yerleri için bir tarih belirtmedi. Fakat kurum sınavdan çoğunlukla 10 gün önce sınav giriş belgelerini erişime açıyor. Bu sebeple gözler 17 Eylül'e çevrilmiş durumda...

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.

2026-HMGS/2 sınav sonuçları ise ÖSYM'nin takvimine göre 22 Ekim'de ilan edecek.