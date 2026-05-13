2026 İlk evim konut kredisi başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?

Milyonlarca kişi ilk evini alabilmek için hayal kuruyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı orta ve dar gelirli vatandaşlar için yeni bir kampanya başlatıyor. %1,20 faiz oranı ile cazip hale gelen ilk evim kampanyası için nefesler tutulmuş durumda... Peki yeni bir gelişme yaşandı mı?

İlk evim kredisi başvuruları ne zaman başlıyor?

Bugün 13 Mayıs Çarşamba ve ilk evim konut kredisi için bir açıklama yapılmadı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından çalışmalar sürüyor. Şu an bir tarih vermek imkansız.

İlk evim kredisi şartları neler?

Kamu bankaları aracılığıyla sunulacak oran %1,20 olacak. 180 aya (15 yıl) kadar vade imkanı sağlanıyor.

1.000.000 TL kredi için:

Faiz Oranı: %1,20

Vade: 180 Ay

Aylık Taksit: 13.587 TL

Toplam Geri Ödeme: ~2.445.000 TL

2.000.000 TL kredi için:

Faiz Oranı: %1,20

Vade: 180 Ay

Aylık Taksit: 27.174 TL

Toplam Geri Ödeme: ~4.891.000 TL

3.000.000 TL kredi için:

Faiz Oranı: %1,20

Vade: 180 Ay

Aylık Taksit: 40.761 TL

Toplam Geri Ödeme: ~7.336.000 TL