2026 İlk evim konut kredisi başvuruları ne zaman başlayacak? Tarih ve şartlar belli oldu mu?

İlk evim konut kredisi başvuru sürecinde beklenti artıyor. Konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar, başvuru ekranının açılacağı tarihi sabırsızlıkla bekliyor. Yüz binlerce kişi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının duyurusuna odaklamış durumda... Peki yeni bir gelişme var mı?

İlk evim kredisi başvuruları ne zaman başlıyor?

İlk evim konut kredisi için çalışmalar devam ediyor. 16 Nisan 2026 tarihinde kredi için tarih henüz netleşmedi. Mayıs veya haziran ayında başvuruların başlaması bekleniyor.

İlk evim kredisi şartları neler?

Kamu bankaları aracılığıyla sunulacak oran %1,20 olacak. 180 aya (15 yıl) kadar vade imkanı sağlanıyor.

1.000.000 TL kredi için:

Faiz Oranı: %1,20

Vade: 180 Ay

Aylık Taksit: 13.587 TL

Toplam Geri Ödeme: ~2.445.000 TL

2.000.000 TL kredi için:

Faiz Oranı: %1,20

Vade: 180 Ay

Aylık Taksit: 27.174 TL

Toplam Geri Ödeme: ~4.891.000 TL

3.000.000 TL kredi için:

Faiz Oranı: %1,20

Vade: 180 Ay

Aylık Taksit: 40.761 TL

Toplam Geri Ödeme: ~7.336.000 TL