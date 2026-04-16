2026 İlk evim konut kredisi başvuruları ne zaman başlayacak? Tarih ve şartlar belli oldu mu?
Ev sahibi olma hayali kuran dar ve orta gelirli vatandaşlar için dikkatler "İlk evim konut kredisi"ne çevrildi. Uygun faiz oranı ve uygun ödeme seçenekleriyle öne çıkan kampanya, geniş bir kesimin gündeminde yer almayı sürdürüyor. Her gün yeni gelişme olup olmadığı kontrol ediliyor. İşte son durum...
İlk evim konut kredisi başvuru sürecinde beklenti artıyor. Konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar, başvuru ekranının açılacağı tarihi sabırsızlıkla bekliyor. Yüz binlerce kişi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının duyurusuna odaklamış durumda... Peki yeni bir gelişme var mı?
İlk evim kredisi başvuruları ne zaman başlıyor?
İlk evim konut kredisi için çalışmalar devam ediyor. 16 Nisan 2026 tarihinde kredi için tarih henüz netleşmedi. Mayıs veya haziran ayında başvuruların başlaması bekleniyor.
İlk evim kredisi şartları neler?
Kamu bankaları aracılığıyla sunulacak oran %1,20 olacak. 180 aya (15 yıl) kadar vade imkanı sağlanıyor.
1.000.000 TL kredi için:
Faiz Oranı: %1,20
Vade: 180 Ay
Aylık Taksit: 13.587 TL
Toplam Geri Ödeme: ~2.445.000 TL
2.000.000 TL kredi için:
Faiz Oranı: %1,20
Vade: 180 Ay
Aylık Taksit: 27.174 TL
Toplam Geri Ödeme: ~4.891.000 TL
3.000.000 TL kredi için:
Faiz Oranı: %1,20
Vade: 180 Ay
Aylık Taksit: 40.761 TL
Toplam Geri Ödeme: ~7.336.000 TL