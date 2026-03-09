2026 Kadir Gecesi ne zaman? Bu yıl Kadir Gecesi hangi güne denk geliyor?
2026 Ramazan ayının 3'te 2'si geride kalırken Müslümanlar büyük bir sabırsızlıkla Kadir Gecesi'ni bekliyor. Günler ilerledikçe aramalar da sıklaşıyor. Her geçen gün artan soru "2026 Kadir Gecesi ne zaman" oluyor.
Kadir Gecesi için bekleyiş sürüyor. Bu mübarek geceyi ibadetlerle geçirecek olan müminler sabırsızlanırken tarihi netleştirmek adına "2026 Kadir Gecesi ne zaman" diye soruyor.
Kadir Gecesi ne zaman?
Bin aydan daha hayırlı olan, Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gece olarak bilinen Kadir Gecesi Ramazan ayının 26. gününü 27. gününe bağlayan gece idrak edilecek. Bu yıl Kadir Gecesi 16 Mart Pazartesi gününe denk geliyor.
Ramazan Bayramı 2026
19 Mart 2026 Perşembe - Ramazan Bayramı Arefesi
20 Mart 2026 Cuma - Ramazan Bayramı 1. Günü
21 Mart 2026 Cumartesi - Ramazan Bayramı 2. Günü
22 Mart 2026 Pazar - Ramazan Bayramı 3. Günü