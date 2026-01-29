2026 KANDİL TARİHİ: Berat Kandili ne zaman?
İslam aleminde Berat Kandili heyecanı var. Kandil günlerinde ibadetlerini artıran Müslümanlar bu mübarek geceyi iple çekiyor. Tarih konusunda tereddüt yaşayan binlerce kişi konuyu netleştirmek adına "Berat Kandili ne zaman" diye soruyor.
Ramazan ayına yavaş yavaş ilerliyoruz. Şaban ayında ise ilk olarak Berat Kandili idrak edilecek. Kimileri oruç tutacak kimileri kandil ibadetlerini yerine getirecek. Bu mübarek geceyi kaçırmak istemeyenler "Berat Kandili ne zaman" diye soruyor.
Berat Kandili ne zaman?
Berat Kandili Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gece idrak ediliyor. Bu yıl bu tarih 2 Şubat Pazartesi gününe denk geliyor.
2 Şubat 2026 – Berat Kandili
19 Şubat 2026 – Ramazan ayının başlangıcı
16 Mart 2026 – Kadir Gecesi
19 Mart 2026 – Ramazan Bayramı arifesi
20-22 Mart 2026 – Ramazan Bayramı