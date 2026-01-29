2026 KANDİL TARİHİ: Berat Kandili ne zaman?

Ramazan ayına yavaş yavaş ilerliyoruz. Şaban ayında ise ilk olarak Berat Kandili idrak edilecek. Kimileri oruç tutacak kimileri kandil ibadetlerini yerine getirecek. Bu mübarek geceyi kaçırmak istemeyenler "Berat Kandili ne zaman" diye soruyor.

Berat Kandili ne zaman?

Berat Kandili Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gece idrak ediliyor. Bu yıl bu tarih 2 Şubat Pazartesi gününe denk geliyor.

2 Şubat 2026 – Berat Kandili

19 Şubat 2026 – Ramazan ayının başlangıcı

16 Mart 2026 – Kadir Gecesi

19 Mart 2026 – Ramazan Bayramı arifesi

20-22 Mart 2026 – Ramazan Bayramı