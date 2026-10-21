2026-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) sınav yerleri açıklandı mı? DGBT sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak?

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2026-KPSS DHBT'ye çok az bir süre kaldı. Adayların gündeminde sınav giriş belgesi var. On binler sınav hazırlıklarını sürdürürken "2026-KPSS DGBT sınav yerleri ne zaman açıklanacak" sorusu yoğun şekilde geliyor.

2026-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) sınav yerleri açıklandı mı?

Hayır, ÖSYM henüz 2026-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) sınav giriş belgelerini erişime açmadı.

ÖSYM genellikle sınavdan 10 gün önce sınav yerlerini açıklıyor. Bu sebeple gözler 22 Ekim'de açıklanacak.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecekler.

1 Kasım 2026 tarihinde uygulanacak olan 2026-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı (DHBT) için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.